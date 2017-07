%%%Vormarsch der Consulter%%%

Die digitale Transformation rüttelt an den Fundamenten der Geschäftsmodelle ganzer Branchen und versetzt das etablierte Werbebusiness in Bewegung. Durch Übernahmen und Neugründungen entwickeln sich Unternehmens- und IT-Berater zu einer ernsthaften Konkurrenz.Laut Agenturen-Ranking der amerikanischen Marketing- und Media-Zeitschrift ' Ad Age ' stammten im vergangenen Jahr vier der fünf weltweit größten Digital-Networks aus dem Kreis der Consultants: Zwischen die bestplatzierten Accenture Interactive (4,41 Mrd. US-Dollar), IBM iX (2,95 Mrd. US-Dollar), Deloitte Digital (2,58 Mrd. US-Dollar) und PwC Digital Services (2,1 Mrd. US-Dollar) hat es lediglich Publicis Sapient (2,4 Mrd. US-Dollar) geschafft. In Deutschland scheinen die Machtverhältnisse noch weniger eindeutig zu sein: Gemessen an den Honorarumsätzen in 2016 befand sich mit SinnerSchrader nur eine Agentur mit Consulter-Background unter den Top10 Full-Service-Digitalagenturen. Anfang 2017 erwarb Accenture die Aktienmehrheit und setzte so den Ausbau seiner Digitalagentur Accenture Interactive im DACH-Raum fort. Seit 2013 hat alleine Accenture 15 Agenturen weltweit akquiriert und damit strategisch expandiert: "Die Teams beispielsweise von Karmarama, Kunstman, oder den Monkeys sind eine systematische Erweiterung oder Vertiefung unserer Fähigkeiten rund ums Kundenerlebnis – in allen wichtigen Regionen", erklärt Rainer Balensiefer, Managing Director Accenture Interactive DACH, die Strategie hinter den Übernahmen. Ebenso folgen auch die Übernahmen von Deloitte, IBM oder McKinsey einer tiefgreifenden Businesscase-Logik, die nicht auf kurzfristige Umsatzsprünge setzt, sondern durch Unternehmensintegration das eigene Geschäftsmodell und Wertschöpfungskette langfristig erweitern soll.