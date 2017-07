%%%Ogilvy lädt Fraport-Kunden zu den Lucky Weeks ein%%%

Las Vegas Feeling im Transitbereich: Um den internationalen Gästen am Flughafen Frankfurt die Wartezeit zu verkürzen, inszeniert Ogilvy & Mather Frankfurt für die Fraport AG im Juli und August die Lucky Weeks: Vom 3. Juli bis 31. August 2017 ist der Non-Schengen-Bereich in Terminal 1 im Stil eines Kasinos dekoriert. Ein luxuriöses Gewinnspiel soll vor allem englisch und chinesisch sprechende Fluggäste zu einer luxuriösen Promo-Aktion mit Gewinnspiel animieren: Bei einem Einkauf ab 100 Euro in den Duty Free Shops Caviar House & Prunier und Heinemann erhält man ein Lucky Ticket, das gegen Produkte aus dem Luxus-Sortiment der Partner-Shops oder Rewards-Punkte und Prämien eintauschen kann. Wer sich für das Frankfurt Airport Rewards Programm registriert, nimmt zudem automatisch an der Verlosung eines Goldbarrens im Wert von 10.000 Euro teil. Dafür wurden aufmerksamkeitsstarke bilingual gestaltete OOH- und POS-Motive sowie ein 12-sekündiger Teaser-Film für digitale Screens entwickelt.





Ogilvy & Mather Frankfurt arbeitet seit Juli 2013 für die Fraport AG. Für die Kreation der promotionalen Dachkampagne 'Lucky Weeks' verantwortlich sind: Christian Kuzman (Art Director), Meike Griffith (Copywriter), Michael Fucks (Management Supervisor) und Henri Gürtler (Account Executive).