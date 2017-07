%%%Winning Team: ING-DiBa geht mit Dirk Novitzki in die Verlängerung%%%

Auch über das Ende seiner NBA-Karriere hinaus wird der populäre Basketball-Star Dirk Nowitzki weiter für die ING-DiBa werben: Ein neuer Vertrag sichert die Fortsetzung der Zusammenarbeit auf unbestimmte Zeit und umfasst neben neuen TV-Spots einen Schwerpunkt auf gesellschaftlichen und sozialen Engagements.





"Was als klassische Testimonial-Beziehung begann, hat sich zu einer nachhaltigen und weit über das Werbliche hinausreichenden Partnerschaft weiterentwickelt", erläutert Katharina Herrmann, Vorstandsmitglied des Bankhauses mit Stammsitz in Frankfurt/M. So feiert die von der Bank unterstützte Sportinitiative "BasKIDball" unter der Schirmherrschaft von Dirk Nowitzki dieses Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum. Die Initiative bietet vielen Schüler/innen kostenloses Basketballtraining und pädagogisch begleitete Bildungsangebote an mittlerweile 17 Standorten in ganz Deutschland.





Mit über acht Millionen Kunden ist die ING DiBa die drittgrößte Bank in Deutschland. Leadagentur ist VCCP. Die Berliner hatten im März letzten Jahres den langjährigen Etathalter Freunde des Hauses abgelöst.