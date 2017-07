%%%Publicis kauft PR-Agentur in Australien %%%

Das Network Publicis Communications übernimmt die Agentur-Gruppe The Herd Agency und startet damit MSL , das PR-Network der Publicis Groupe in Australien. Die Agentur Herd, ein Zusammenschluss der Agenturen N2N Communications Fuel Communications und Touch Creative , wird in Herd MSL umbenannt. Neuer CEO wird Vanessa Liedll. Zum Leadership-Team von Herd MSL gehören außerdem der Gründer und derzeitige Leiter von Herd, Jamie Verco, sowie die Agentur-Manager Katarina Farrell, Stuart Wragg und Lewis Shields zusammen.Die drei Agenturen schlossen sich im Oktober 2016 zu The Herd Agency zusammen. N2N Communications wurde 1996 gegründet und betreute bereits Kunden wie UBER, Airbnb, Facebook und American Express. N2N Communications gehört heute zu einer der größten PR-Agenturen Australiens. Zu den Kunden der 2008 gegründeten Agentur Fuel Communications gehören Marken wie Instagram, Princess Cruises, VISA und Corona Extra. Touch Creative wurde erst im September 2016 gestartet und agiert als Social Media Agentur.