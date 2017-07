%%%Scholz & Friends feiern Comeback bei RENO%%%

Die Markenexperten von Scholz & Friends NeuMarkt freuen sich über Neugeschäft: Das Hamburger Team konnte den Schuhhändler RENO in einem Strategieworkshop überzeugen, gemeinsame Sache zu machen - zum wiederholten Mal, denn schon 2004 bis 2009 war Scholz & Friends (S&F) Leadagentur von RENO. Damals wurde der bis heute verwendete Markenclaim „Die behalt’ ich gleich an“ entwickelt.





S&F hält den Etat für die Dachmarke RENO und ihre Eigenmarken in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn, und Slowenien. Aufgabe ist es, eine neue Markenstrategie für das Osnabrücker Unternehmen zu entwickeln und in einer 360 Grad Kommunikationskampagne umsetzen. Der Auftrag umfasst auch ein neues Corporate Design. „Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Scholz & Friends wieder aufzunehmen", sagt Michael Stoll, Geschäftsführer der RENO Schuh GmbH, und erklärt, man wolle auch den Bereich eCommerce weiter ausbauen.





Die Unternehmensgruppe RENO wurde 1977 durch Dieter Götz und Franco Prosser als klassischer Versandhandel gegründet. 1983 eröffneten die ersten Schuhfachmärkte. RENO ist Teil der europaweit tätigen HR Group - einem der größten Schuhhändler im in Deutschland und Europa. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist 20 Ländern aktiv. Zu den rund 400 Einzelhandels-Filialen kommen etwa 2.000 Verkaufsstellen im Systemgeschäft. Der erwirtschaftete Umsatz zu Einzelhandelspreisen liegt insgesamt bei über 500 Mio. Euro.



Auf Agenturseite verantwortet Sven Jarck, Partner und COO bei Scholz & Friends, den Etat. Schwerpunkt von S&F NeuMarkt sind die strategischen Markenentwicklung und -gestaltung über das Packaging Design bis hin zur Kommunikation in allen zielgruppenadäquaten On- und Offline-Medien.