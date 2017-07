%%%SodaStream und L7Berlin verabschieden sich im TV von "annoying moments" %%%

Kistenschleppen auf der Treppe, reißende PET-Sixpacks, Berge von Einwegflaschen – mit SodaStream sollen Kunden von diesen Qualen erlöst werden. Das ist die Botschaft des Wassersprudlerherstellers aus Bad Soden im neuesten TV-Spot 'Goodbye annoying moments'. In dem 27-Sekünder werden die misslichen Momente von Kistenschleppern und PET-Flaschen-Trinkern zum 'Time to say Goodbye'-Song in Szene gesetzt. Der Spot ersetzt die aktuelle Kampagne zunächst während der Sommermonate. Zugleich hat SodaStream seine gesamten Werbe-Ausgaben für das dritte Quartal erhöht: TV im Vorjahresvergleich um 42 Prozent, Print um 58 Prozent und Online um 27 Prozent.

Kreiert wurde der Spot von L7Berlin, produziert hat ihn The Marmalade aus Frankfurt. Rüdiger Koppelmann, Marketing Director Germany/Austria, sagt: "Unsere benefitorientierte Werbestrategie der vergangenen Jahre hat sich extrem bewährt, deshalb werden wir auch in Zukunft daran festhalten. 22 Quartale in Folge mit zweistelligem Wachstum sprechen eine eindeutige Sprache. Dennoch möchten wir mit der neuen Kampagne die Produktvorteile noch emotionaler transportieren, um unsere enorm wachsende Kundengemeinde auch emotional noch stärker an die Marke zu binden."

Flankiert wird die Werbung von der multimedialen Umweltkampagne 'Goodbye Plastic Bottles', die mit Social Media, Blogger-Kommunikation und PR-Aktivitäten die Konsumenten von der Umweltschädlichkeit und Unsinnigkeit von Plastikflaschen überzeugen soll. Eine dazu auf change.org gestartete Petition hat bereits innerhalb kürzester Zeit fast 100.000 Unterstützer gefunden.

SodaStream ist laut GfK mittlerweile seit Jahren die mit Abstand größte Wassermarke im In-Home-Segement. Zuletzt hatte der Wassersprudlerhersteller drei neue Modelle auf den Markt gebracht: den ersten elektrischen Sprudler, 'Power', der vollautomatisch sprudelt, das Modell 'Easy' mit einer neuen Kunststoffflasche und den 'Crystal', der ab sofort mit Edelstahlelementen ausgestattet ist. Den ersten Trinkwassersprudler in Deutschland brachte das Unternehmen 1994 auf den Markt. Neben dem heimischen Markt vertreibt SodaStream seine Produkte in 46 weiteren Ländern. Weltweit sprudeln bereits mehr als acht Millionen Haushalte ihre Getränke mit SodaStream selbst. Jährlich werden mit SodaStream 1,5 Milliarden Liter Trinkwasser zu Hause aufgesprudelt.