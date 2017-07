%%%Customized Agenturen öffnen sich für neue Kunden%%%

Die Berliner Agentur antoni meldet Neugeschäft - nicht beim Hauptkunden Mercedes, für den das 140-Mitarbeiter starke Team bisher exklusiv gearbeitet hat, sondern beim Süßwarenhersteller Katjes. Das Familienunternehmen aus Emmerich am Rhein hat sich nach Medienberichten ohne vorhergehenden Pitch entschlossen, antoni zu seiner Leadagentur zu machen. Das Mandat umfasse sämtliche Marken, heißt es - neben Katjes u.a. auch Wick, Sallos, Gletscher Eis und Ahoj Brause. Wie Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter von Katjes Fassin, im Interview mit dem Branchenmagazin 'werben & verkaufen' erklärt, habe ihn vor allem die Grow-Kampagne von antoni beeindruckt. "Ich gehe davon aus, dass es uns gelingt, große Kampagnen auf die Beine zu stellen", erklärt er gegenüber w&v. "Die neue Konstellation ist dafür nicht nur eine Basis, sondern eine Verpflichtung."





Bei antoni ist nun offenbar geplant, für Katjes ein neues Team aufzubauen. Im Spätsommer soll die Arbeit aufgenommen werden, heißt es. Auch andere Customized Agencies planen die Expansion mit zusätzlichen Kunden - so zum Beispiel Bobby & Carl. Der Düsseldorfer Spin off der Agentur think wurde 2016 für den Industriekonzern thyssenkrupp gegründet. Bobby & Carl arbeitet für die verschiedenen Konzerntöchter - in der zweijährig angesetzten Aufbauphase exklusiv. Danach jedoch, erklärte Geschäftsführer Kai Röffen vor einigen Wochen gegenüber 'new business', sei eine Öffnung auch für andere Kunden bereits in Planung. Vorbild dabei sei die 2011 in Frankfurt gegründete Jaguar-Agentur Spark44. new business hatte in Ausgabe 14/2017 den Markt der Customized Agencies unter die Lupe genommen.