G20: Kreative in der Gefahrenzone



Noch ist alles ruhig: Von der Yours Truly-Dachterrasse in der Sternstraße hat man das G20-Geschehen bestens im Blick (Foto: Yours Truly)

"Schotten dicht", heißt es am Freitag in der Hamburger Kommunikationswirtschaft - zumindest bei den Agenturen und Medienhäusern, die in unmittelbarer Nähe der beiden Sicherheitszonen rund um Messehallen und Elbphilharmonie sitzen. Und das sind gar nicht so wenige: ob Spiegel oder Serviceplan, Grabarz & Partner oder Jung von Matt - alle sind weniger als 500 Meter von der einen oder anderen Gipfel-Location entfernt. Das bedeutet spätestens ab Wochenmitte leider auch: Straßensperrungen, stillgelegte Bus- und Bahnlinien - und in den ausgerufenen "Gefahrengebieten" wohl leider auch ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für die Mitarbeiter.





Wie bereiten sich die Hamburger Kreativ- und Medienunternehmen auf den Gipfel vor?





"Bei Yours Truly startet die G20-Woche mit unserem eigenen kleinen Gipfeltreffen: der Bits & Bites", erzählt Geschäftsführer Meik Vogler. "Jeden ersten Montag im Monat frühstücken wir gemeinsam und tauschen uns zu aktuellen Themen aus. Der Unterschied zum politischen Gipfel: Wir erzielen anwendbare Ergebnisse."





Kai Müller, GF Finanzen bei Kolle Rebbe, zeigt klare Kante: "Meine Meinung? G20 in Hamburg ist eine irrwitzige miserable Idee. Dennoch täte uns etwas mehr Gelassenheit gut. Gefahrenzone? Da fallen mir andere Orte auf der Welt ein, welche diese Titulierung eher verdienen." Kolle Rebbe stellt den Mitarbeitern frei, am Freitag von zu Hause aus zu arbeiten. Für das nächste Gipfeltreffen in Hamburg schlägt Müller vor: ""Kreuzfahrtschiffe! Genug Betten, feinste Verpflegung, kein Gewaltpotential und freie Straßen."





"Uns besuchen die drei sympathischsten Menschen des Planeten"





In der Bauer Media Group will man alle Mitarbeiter in Sicherheit zu wissen. Die Geschäftsleitung hat entschieden: ein Tag Sonderurlaub für alle Kollegen in der Burchardstraße und im Meßberg. Personalleiter Felix von Selle erklärt: "Insbesondere vor den wenig planbaren Aktionen von Gipfelgegnern möchten wir unsere Mitarbeiter schützen. Darüber hinaus reisen viele Teilnehmer des G20-Gipfels voraussichtlich am Donnerstag, den 6. Juli, an und machen sich in Kolonnen auf den Weg in die Hotels in der Innenstadt, die ganz in der Nähe unserer Verlagsgebäude sind. Auf dem Gelände der Hamburg Messe finden am 7. und 8. Juli die Arbeitssitzungen der Staats- und Regierungschefs statt, und auch die Delegationen und Journalisten werden dort arbeiten. Die Abläufe, insbesondere in den Redaktionen, sind so organisiert, dass Schlusstage und Abgaben nicht auf den 7. Juli fallen." Von 'Tina' bis 'TV Movie' - die EVTs sind also gesichert. Auch das Erscheinen des Spiegels - im markanten Verlagsgebäude an der Ericusspitze ist seit der Verlegung des Erscheinungstags auf Samstag ohnehin am Donnerstagabend Schicht.





Anfangs mit Ironie, aber am Ende doch sehr ernst nimmt man da Thema bei Grabarz & Partner: "Zum G20-Gipfel besuchen uns die drei sympathischsten Menschen des Planeten", sagt augenzwinkernd Beratungsgeschäftsführer Thomas Eickhoff. "Da sind wir alle gefordert." Zwar macht die Agentur ab Donnerstagmittag zu. Aber: "Wir alle können als Bürger der Bundesrepublik die Chance nutzen, für eine offene und freie Welt einzutreten – für die Anerkennung von Pressefreiheit, Gewaltenteilung, Menschenrechten und dem Schutz von Umwelt und Lebensraum. Das Tolle ist, wir müssen dazu nicht in einen abgelegenen Winkel reisen, sondern können das in unserer schönen Hansestadt tun. Auch das macht unsere Demokratie so unverzichtbar und liebenswert."





Jung von Matt auf den Gipfel vorbereitet, was BrawandRieken und Serviceplan ihren Mitarbeitern empfehlen und warum Pahnke Markenmacherei vorsichtshalber den Trockenbauer bestellt, lesen Sie in der Wie man sich beiauf den Gipfel vorbereitet, wasundihren Mitarbeitern empfehlen und warumvorsichtshalber den Trockenbauer bestellt, lesen Sie in der aktuellen Printausgabe von new business