%%%Alsterspree entwickelt Online-Messeplatz %%%

Am 17. Juli öffnen die virtuellen Hallen der Onlinemesse profino ihre Pforten für B2B-Besucher aus der Versicherungsbranche: Die Plattform ermöglicht es Fachleuten, mit den Ausstellern wie Versicherern, Servicegesellschaften oder Maklerpools in den Dialog zu treten. Die digitale Infrastruktur wurde von der Agentur Alsterspree entwickelt und steht auch Messeveranstaltern aus anderen Branchen zur Verfügung. Die Onlinmesse bietet alle Funktionen einer analoge Messe ab und ist klar strukturiert. Je nach Anliegen steuert der Messebesucher einen Ausstellerstand in der Messehalle an, nimmt in der Liveakademie an einem Webinar teil oder tauscht sich in der Vermittlerlounge mit anderen Kollegen und Experten aus.





Für die profino können sich Versicherungsvermittler auf www.profino-online.de kostenfrei anmelden. Hier finden sie wichtige Dokumente für ihre Beratung zum Download und können mit den rund 30 Ausstellern wie Allianz, Alte Leipziger oder Volkswohl Bund per Chat schnell und unkompliziert kommunizieren. In Fachvorträgen und Webinaren von Branchenexperten bilden sich Vermittler zu ausgewählten Themen fort und erhalten so Weiterbildungspunkte der Initiative gut beraten. Zahlreiche Möglichkeiten wie Chats und Foren ermöglichen raschen, zielgerichteten Austausch.





Die inhabergeführte Agentur Alsterspree wurde 2008 von Philipp Siebert gegründet; zweiter Geschäftsführer ist Tilman Freyenhagen (Beratung/Vermarktung). Alsterspree steht auf den zwei Standbeinen Kommunikation/Werbung und Verlag und beschäftigt an den Standorten Berlin und Hamburg 35 Mitarbeiter.





Im Geschäftsbereich Kommunikation liegt der Branchenschwerpunkt bei Versicherungen und Finanzdienstleistungen. Jüngstes Projekt ist eine neue B2B-Kampagne für die Gothaer GewerbeProtect Versicherung ( mehr lesen auf new-business.de ).





Im Alsterspree Verlag erscheint u.a. das freie Fachmagazin 'procontra' für die Finanzwirtschaft. Daneben hat Alsterspree mehr als 15 Corporate Publishing-Formate für verschiedene Kunden entwickelt; die Publikationen erreichen eine Gesamtauflage von über 3,2 Mio. Exemplaren.