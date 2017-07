%%%Havas und die Miami Ad School Europe kooperieren%%%

Die Miami Ad School Europe und die Werbe-Holding Havas starten eine exklusive Partnerschaft im Rahmen eines Stipendien-Programmes. Havas übernimmt für zwei ausgewählte Studierende der Richtungen Art Direction oder Copywriting zwei Jahre lang die vollen Studiengebühren. Dazu bietet die Agentur den Teilnehmern nach dem Abschluss eine Übernahmegarantie für zwei Jahre.Das Programm gliedert sich in das zweite Studien-Jahr der Miami Ad School ein, in dem die Studenten ihre Praktika absolvieren. Im ersten Jahr können sie sich zwischen den Standorten Hamburg und Berlin entscheiden. Danach geht es für die Praktika nach Großbritannien, Frankreich oder Deutschland - die drei für Havas wichtgsten strategischen Märkte. Beispielsweise sind Havas London oder Les Gaulois Paris mögliche Agenturen für die Praktika. Im Anschluss an ihre Prüfung an der Miami Ad School wird den Stipendanten für mindestens zwei Jahre ein Job bei Havas Düsseldorf angeboten."Wir freuen uns riesig, dass wir dieses Programm mit der Miami Ad School auf die Beine stellen konnten“, so Eric Schoeffler, CCO Group Germany / ECD für Europe bei Havas. „Charakter, Kreativität und Kollaborationsfähigkeit sind die Grundpfeiler für unser Recruiting. Mit der Miami Ad School haben wir die Nummer Eins im Bereich Ausbildung als Partner gefunden."