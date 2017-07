%%%Fiat Autonomy gewinnt Samuel Koch als Markenbotschafter%%%

Der Schauspieler Samuel Koch und die Fiat Chrysler Automobile Germany AG, Frankfurt am Main, setzen sich im Rahmen des Autonomy-Programms gemeinsam dafür ein, dass Menschen mit körperlicher Behinderung aktiv im Straßenverkehr teilnehmen können. Koch, der als neues Testimonial für das Programm werben wird, strebe trotz seiner körperlicher Beeinträchtigungen immer danach, Hindernisse zu überwinden und seine Träume zu verwirklichen, begründet der Automobilhersteller die Zusammenarbeit. Im Fokus seines Handelns stehe immer die Eigenverantwortung des Menschen: Selbsthilfe statt Selbstmitleid, Mitgestaltung statt Resignation.

Samuel Koch ist Ensemblemitglied am Staatstheater Darmstadt, als Autor tätig und engagiert sich für soziale Projekte, die sich für die Interessen von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen einsetzen.

FCA Germany bietet seit 1994 maßgeschneiderte Fahrzeuglösungen und vielfältige Umbaumöglichkeiten für Menschen mit körperlichem Handicap an. Zur Zielgruppe gehören zum Beispiel Rollstuhlfahrer, die Lift- und Transportsysteme benötigen, oder Menschen, die Hilfssysteme zur Steuerung und Bedienung ihres Fahrzeugs suchen. Zum anderen können mit den Komponenten von Fiat Autonomy Fahrzeuge auch so modifiziert werden, dass beispielsweise Menschen mit Handicap auf einem Spezialsitz als Mitfahrer an Bord genommen oder Rollstühle samt Benutzer sicher fixiert werden können. Fiat Autonomy bietet Unterstützung bei allen Vertragshändlern der Marken Fiat, Fiat Professional, Alfa-Romeo und Jeep an.