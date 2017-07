%%%FCB und Labello feiern den Tag des Kusses%%%



In einem Hamburger Kino führte Beiersdorf das Kuss-Experiment durch (Foto: Beiersdorf)

Für seine Marke Labello hat Beiersdorf, Hamburg, ein emotionales Experiment gestartet. Anlässlich des den internationalen Tag des Kusses am 6. Juli wird die Lippenpflege-Marke mit einem 75-sekündigen Online-Spot beworben. Die zentrale Botschaft: '#kissmore'. Die Kreation kommt vom ortsansässigen Beiersdorf-Stammbetreuer FCB Hamburg und der Digitalagentur Boom.

In einem vollbesetzten Kino in Hamburg werden die Zuschauer vor Beginn des Films aufgefordert, sich zu küssen. Dann geht im Saal das Licht aus und eine Nachtsichtkamera filmt die Reaktionen der Menschen im Kino. Für die Kreation zeichnen unter anderem Christoph Nann, CCO bei FCB Hamburg und Christian Bartsch, Creative Partner bei Boom, verantwortlich. Für die Filmproduktion war Mädchenfilm aus Hamburg zuständig. Regie führte Daniel Schmidt.

"Die Labello Botschaft ist eindeutig, jederzeit und allerorts relevant", betont Hauke Voß, Business Director Unit Pearl Brands und bei Beiersdorf für die Markenführung von Labello in Deutschland verantwortlich. Der Auftritt sei eingebettet in die aktuelle nationale Kampagne der Marke, die auf emotionalen Bewegtbild-Content in sozialen Netzwerken wie Facebook und YouTube setze.