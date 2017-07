%%%25hours Hotel versteigert eine Nacht in der Trump Suite%%%

Traum oder Albtraum? Das kann jeder selbst entscheiden - und beim Mitsteigern etwas für´s Klima tun (Foto: 25hours)

Zum G20-Gipfel zeigt die Agentur Honey mit der Hotelgruppe 25hours, wie Content Campaigning geht: Im 25hours Hotel Altes Hafenamt, das direkt neben der Sicherheitszone in der Hamburger Hafencity liegt, wurde für die Dauer des G20-Gipfels eine „Trump-Suite“ eingerichtet. Diese entspricht nicht unbedingt dem maritimen Stil des Hauses, sondern orientiert sich am schmerzhaft-üppigen Einrichtungsgeschmack des hohen Gipfelteilnehmers. Wer im 25hours Hotel wohnt wie der Präsident, bekommt nicht nur Polizeisperren und Staatskarossen-Konvois live mit, sondern erlebt Prunk und Luxus, den es – mit ganz wenigen Ausnahmen – noch nie zuvor in einem Hotelzimmer gegeben hat. Wie immer bei den 25hours Hotels, bekannt für liebevolle Design-Details in ihren Zimmer, überrascht auch die „Trump-Suite“ mit charmanten Ideen und ikonisch-ironischen Zitaten – vom goldenen Fön inklusive Frisurentipps bis zur mexikanischen Willkommensschokolade.