%%%WPP-Agenturen starten neue Siemens-Kampagne%%%

Die WPP -Agenturen - Ogilvy POSSIBLE und Mediacom - haben im Rahmen der "Ingenuity for Life"-Kampagne die neue Platin-Partnerschaft zwischen Münchner Technologie-Konzern Siemens und dem Fußball-Verein FC Bayern München insziniert.Mit dem Beginn der neuen Bundesliga-Saison wird Siemens offizieller "Performance-Partner" für die nächsten drei Jahre. Gemeinsam werden Siemens und der Verein an zukunftgerichteten Lösungen, Technologien und digitalen Produkten arbeiten. Siemens Healthineers , ein separat geführtes Healthcare-Geschäft der Siemens AG, ist ebenfalls seit dem 1. Juli 2017 offizieller Partner und exklusiver Medizintechnik-Partner des FC Bayern Münchens. Auch diese Partnerschaft ist auf drei Jahre ausgelegt. Siemens Healthineers wird unter anderm die Trainingsanlagen des Vereins sowie die Allianz Arena mit den modernsten Medizintechnik-Lösungen ausstatten und so die Gesund-Erhaltung und Genesung der Spieler in Form von Medizin-Checks, Vorsorge-Untersuchungen sowie bei akuten Verletzungen unterstützen.