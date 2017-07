%%%Hochschulstandort Thüringen: KNSK setzt Online-Kampagne fort %%%

KNSK mit Sitz in Hamburg und Essen hat für den Hochschulstandort Thüringen die dritte Runde der Online-Kampagne eingeläutet. Unter dem Motto #WasGehtThueringen waren bekannte YouTuber in dem Bundesland unterwegs, um zu erkunden, wie gut es sich in Thüringen studieren und vor allem leben lässt.

Die Kampagne wurde gemeinsam mit den Thüringer Hochschulen konzipiert und im Auftrag des Wissenschaftsministerium von der Leadagentur KNSK umgesetzt. Der Dienstleister betreut den Etat seit 2015. Die redaktionelle Umsetzung und Produktion der YouTube-Videos liegt bei der Produktionsfirma Intermate Media GmbH.

