Klenk & Hoursch Hamburg freut sich über zwei neue Kunden

Seit Mitte 2015 ist die PR-Agentur Klenk & Hoursch AG neben dem Stammsitz in Frankfurt mit einem Büro in Hamburg präsent. Dort hat im April nach dem Abgang von Carsten Nillies (arbeitet heute für die Rasch PR-Manufaktur) das Vorstandsmitglied Georg Lahme die Leitung übernommen und kann bereits zwei neue Kunden melden: Alcatel Mobile mit dem Launch des neuen Smartphone Alcatel A5 LED und die MEYLE AG, ein in Hamburg ansässiger Hersteller von Auto-Ersatzteilen.

"Wir freuen uns, dass wir Alcatel und MEYLE im Pitch überzeugt haben und gemeinsam mit deren Teams die beiden Marken weiter voranbringen können", erklärt Büro-Chef Georg Lahme. "Mit unserem Team an der Elbe wollen wir künftig vor allem integrierte Kommunikationslösungen für Kunden aus den Bereichen Lifestyle, Handel, Automobil und Technologie umsetzen."