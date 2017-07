%%%Mindshare baut International Competence Center auf %%%

Die Agentur Mindshare bietet Kunden mit Media-Budgets und -teams in der DACH-Region, die ihre Märkte regional oder global durch ein Netzwerk führen lassen möchten, ein neues Serviceangebot: Künftig finden die Kunden im neuen Mindshare International Competence Center in Frankfurt am Main einen zentralen Ansprechpartner für die Planung und Umsetzung ihrer internationalen Media-Kampagnen. Das Center soll Mindshare-Kunden wie Lufthansa, Haribo, Jaguar Land Rover, IBM, Unilever, Mazda und Nokia mit regionaler und internationaler Expertise, Koordination und strategischer Beratung noch besser unterstützen.





Zum Managing Director des neuen Competence Center wurde Marcus Wilding berufen. Bisher verantwortete Wilding als Managing Partner und Client Leader von Mindshare Global die Führung des europäischen Unilever Accounts in rund 30 Märkten. Zuvor war er als Geschäftsführer von Publicitas Österreich und als Vice President bei Carat Global Management tätig. Zudem bekleidete er über viele Jahre diverse leitende Positionen im Bereich Marketing und Media bei Starcom, The Coca-Cola Company, Cinevision und dem österreichischen Rundfunk. Marcus Wilding berichtet direkt an Katja Brandt, DACH CEO der Mindshare GmbH.





„Mit dem Mindshare International Competence Center in Frankfurt verfolgen wir konsequent unser Ziel, Deutschland als zweiten europäischen Hub neben London aufzubauen", erklärt Katja Brandt. "Wir untermauern damit unser Serviceangebot und den internationalen Führungsanspruch für unsere Kunden. Darüber hinaus planen wir natürlich auch weitere potenzielle Neukunden durch unsere hohe internationale Kompetenz zu überzeugen.”





Das Media-Network Mindshare ist 1997 aus der Fusion der Mediaabteilungen von Ogilvy und JWT hervorgegangen und heute nach RECMA eine der weltweit größten Mediaagenturen mit marktführenden Ansätzen in der Forschung und zu Themen wie adaptives Marketing. Seit 1999 agiert Mindshare erfolgreich im deutschen Markt. Die Agentur ist Teil der GroupM, der Media-Holding des weltweit größten Kommunikationskonzerns WPP.