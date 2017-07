%%%Fluent wird Leadagentur von Blonde No. 8%%%

In einem mehrmonatigen Auswahlprozess konnte sich die Hamburger Agentur Fluent den Mediaetat der Modemarke Blonde No.8 sichern. Erste Aufgabe ist die Planung, Konzeption und Umsetzung einer integrierten Kampagne mit dem Fokus auf Print, Online, Social Media und Influencer-Marketing. Fluent verantwortet die strategische Kommunikationsberatung, off- und online die nationale und internationale Media-Planung und den Media-Einkauf, und die Konzeption und Umsetzung von nationalen und internationalen Content-/Influencer-Maßnahmen in Europa.





Das Motto der Kampagne lautet „#beblonde“, die Kreation wurde inhouse realisiert. Verantwortliche zeichnen Blonde No. 8-Gründer und Creative Director Michael Boveleth sowie Claudia Pauly, Marketing. "Wir haben uns für Fluent als neue Agentur entschieden, weil der 3-Klang von kompetenter, kreativer Beratung, innovativer Mediastrategie- und Umsetzung mit einem sympathisch, hochmotiviertem Team eine gute, erfolgreiche und zielführend nachhaltige Zusammenarbeit möglich macht", begründet Boveleth seine Entscheidung. Start der ersten Maßnahmen wird Juli sein, der Kampagnenzeitraum läuft national und international bis Ende des Jahres.



In der Agentur führen Vorstand Andreas Bahr und Stefanie Hahn, Director Media & Communications, das interdisziplinäre Team. Die Fluent AG wurde vor vier Jahren gegründet und beschäftigt heute weit über 30 feste Mitarbeiter. Fluent bietet Strategie, Kommunikation und Media für alle digitalen und analogen Medien. Auf der Kundenliste stehen u.a. die Arag, AIDA Cruises, Delinero, DocMorris, die Brauerei Veltins, Dominos Pizza, Aldi und Hardenberg