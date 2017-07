%%%Electrolux gibt globalen Kreativ-Etat an Anomaly%%%

Electrolux, einer der weltweit führenden Hersteller von Hausgeräten mit Stammsitz in Schweden und Inhaber der Marke AEG, hat sich entschieden, seinen globalen Kreativ-Etat beim Agentur-Network Anomaly zu platzieren. Die zur kanadischen Agentur-Holding MDC Partners gehörende Anomaly-Gruppe setzte sich in einem Pitch durch, der vom Pitch-Berater The Burnett Collective mit Sitz in York und Los Angeles betreut wurde.

Der Lead für den Electrolux-Etat liegt beim Anomaly-Office in London, aber auch die Büros in Amsterdam und Berlin (erst kürzlich eröffnet) spielen bei der Betreuung eine wesentliche Rolle, denn Europa gehört zu der wichtigsten Märkten für Electrolux (Umsatz 2016: 12,8 Mrd. Euro + 55.000 Beschäftigte). Zum Marken-Portfolio gehören unter anderem Namen wie AEG, Zanker, Zanussi sowie Juno.

Lars Hygrell, seit kurzem Chief Marketing Officer bei Electrolux, lobt seinen künftigen Agentur-Partner: "We have an opportunity at Electrolux to really set ourselves apart from the competition and marketing will play a big role in this. Electrolux is on the journey to transform marketing across three main focus areas – brand desirability, digital consumer experiences and consumer ownership experience. To deliver on our ambitions we need the best team and partners in the industry to ensure we win in the market.

In Anomaly we found a unique blend of talent and have seen incredible strength across the whole team. They challenged and questioned us at every step of the process and we look forward to building on this way of working as we move forward."