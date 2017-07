%%%Revolutions lässt Berliner Kult-Barbier Hussein Seif für Panasonic werben%%%

Im Panasonic Barber Shop trifft Hightech auf Tradition: Das ist die Message einer großangelegten neuen Kampagne, mit der Panasonic seine neuen Design-Trimmer und das Rasierportfolio bewirbt. Kreiert wurde sie von der Revolutions Advertising GmbH : Die Hamburger Kreativen sind bereits Leadagentur für das Home Entertainment-Portfolio von Panasonic. Den Etat für den Personal Care-Bereich übernahm Revolutions zusätzlich letztes Jahr.





Als Testimonial und Experte für Rasur- und Pflegethemen fungiert der Berliner Kult-Barbier Hussein Seif, eingebunden in den Look and Feel eines Old-School Barber Shops. Hier zeigt Seif in Porträts und Videos die unterschiedlichen Rasurtypen mit den entsprechenden Bart- und Haarschneidern. Realisiert wurden die Spots mit der Bremer Filmproduktion Studio-S Seekamp. Die Spots werden flankiert von Anzeigen, Online- und Social Media-Maßnahmen. Die reichweitenstarke Kampagne ist mit über 70 Mio. Kontakten geplant.





Ein extra designtes Barber Shop-Logo verbindet alle Elemente der Kampagne: Das japanische Katana Langschwert steht hierbei für die fernöstliche Schmiedekunst. Der klassische Rasierpinsel repräsentiert die traditionelle Handwerkskunst europäischer Friseure.





Im Handel wird die Kampagne durch ein breites Sortiment an Displays fortgesetzt, die die Elemente des Barber Shops vertriebsgerecht aufgreifen. Abgestimmt auf die einzelnen Produktgruppen gibt es entsprechende Kampagnen-Visuals, die einen hohen Wiedererkennungswert schaffen.





Auf Kundenseite verantwortet Armando Romagnolo, Marketing Direktor bei Panasonic Deutschland, das Projekt. Der Mediaetat liegt bei Vizeum Deutschland.