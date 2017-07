%%%WPP: Wunderman und POSSIBLE bilden weltweites Digital-Powerhouse%%%

Die weltweit größte Agentur-Holding WPP hat den Zusammenschluss ihrer Töchter POSSIBLE und Wunderman bekannt gegeben. Ziel dieses Zusammenschlusses ist es, die Ressourcen in den Bereichen Data, Digital, Creative und Media Buying effektiver und effizienter zu nutzen. Die beiden WPP-Agenturen betreuen bereits einige gemeinsame Kunden wie etwa den Software-Konzern Microsoft . Zusammen bilden sie ein globales Netzwerk mit über 9.200 Mitarbeiten in 70 Ländern.Die Digital-Agentur POSSIBLE entstand 2011, als WPP mehrere seiner Digital-Agenturen zu einer Einheit zusammenfasste. Zu den weltweiten Kunden zählen unter anderem Procter & Gamble, Adidas und Siemens. In Deutschland ist POSSIBLE an den Standorten Erlangen und München präsent. POSSIBLE soll weiterhin unter eigenem Namen agieren.Wunderman ist weltweit in 60 Ländern vertreten. In Deutschland ist die Digital-Agentur für Customer Relationship Marketing (CRM) und Online-Marketing in Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt und München angesiedelt. Zu den Kunden zählen Lufthansa Cargo sowie die Auto-Marke Mini.Das Zusammenlegen von Wunderman und POSSIBLE ist nicht der erste "Aufräum-Schritt" bei WPP. Anfang Juni 2016 hatte die WPP-Subholding GroupM den Zusammenschluss ihrer Töchter MEC und Maxus bekannt gegeben (siehe Meldung ).