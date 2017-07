%%%Jung von Matt komponiert "Arie" für die BVG%%%

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben ein neues Werbevideo in Anlehnung an Mozarts "Zauberflöte" veröffentlich, dass auf dem besten Weg ist, erneut ein viraler Hit im Netz zu werden. Bereits knapp einen Tag nach der Vorstellung des Clips "Die Arie" in der Deutschen Oper haben über 860.000 Menschen den Spot auf YouTube gesehen (Stand: 6. Juli).





Es geht um Dreck, um Lärm, um Pünktlichkeit, die Ticketpreise und selbstverständlich um die BVG an sich, die immer reichlich Grund zum Meckern liefert – wenn man denn möchte. Gesungen wird dies als Opernarie, die mit der Botschaft "Keine Liebe ohne Drama" schließt - damti bleibt die BVG-Kampagne #weilwirdichlieben, die 2015 von der Berliner Agentur GUD Grüner und Deutscher entwickelt wurde, ihrer selbstironischen Linie treu. Entwickelt wurde der Spot von Jung von Matt. Nach dem Kulthit "Is mir egal" und dem mehrfach preisgekrönten Nachfolger "Alles Absicht" spielt die BVG erneut humorvoll mit ihren eigenen (echten oder gefühlten) Schwächen, dieses Mal aus Sicht der Fahrgäste.