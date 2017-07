%%%Havas kauft im Bereich Health und Wellness hinzu%%%

Die Havas Group hat die britische Health & Wellness Agentur-Gruppe SO What Global gekauft. SO What Global wird mit der Tochter Havas Health & You gemergt und agiert künftig unter dem Namen Havas SO. Darüber hinaus wird auch die Havas-Tochter Health for Brands London (H4B) Teil des neuen Networks.

Die in London ansäßige Agentur SO What Global besteht aus SO Healthy, einer Health & Wellness Kommunikations-Agentur, und aus SO Active, einer Customer Lifestyle Agentur mit Fokus auf Sport und einem aktiven Lebensstil. Ebenfalls zur SO What Global-Gruppe gehört das Propriety Mapping & Development Framework RelationSHIFT, das auf der Basis von "Kunden-Reputationen" Strategien entwickelt, um näher an Konsumenten heran zu kommen.



Scott A. Clark und Oliver Parson, die beiden Co-Founder und Managing Partner bei SO What Global, werden auch weiterhin eine führende Position in der Agentur einnehmen und eng mit Donna Murphy, CEO bei Havas Health & You sowie dem euopäischen Havas-Führungsteam zusammen arbeiten.