%%%Sparkassen-Verlag fusioniert Media-Töchter und holt den UDG-Manager Tobias Schlösser %%%

Die DSV-Gruppe (Deutscher Sparkassenverlag) schlägt ein neues Kapitel in ihrer Firmen-Geschichte auf und bündelt angesichts der veränderten Medien-Landschaft ihre beiden Töchter Sparkassen-Finanz-Portal und AM COMMUNITIONS, Agentur für Kommunikation GmbH. Parallel dazu wird auch die Geschäftsführung neuen Tochter Sparkassen-Finanz-Portal GmbH (SFP) neu aufgestellt.

Bei der Tochter AM COMMUNICATIONS lagen die Aufgaben-Schwerpunkte bei der Media-Planung und -Steuerung sowie der Kreation, während sich Bereich Sparkassen-Finanz-Portal zentral um die digitalen Aufgaben kümmerte. Angesichts der aktuellen Entwicklung im Werbe- und Medien-Sektor liegt es geradezu auf der Hand, beide Bereiche unter einem Dach zusammen zu führen.

SFP-Geschäftsführung wird neu aufgestellt

Im Zuge der Konsolidierung wird auch die Geschäftsführung umgebaut bzw. neu aufgestellt. Stefan Roesler, der in der DSV-Geschäftsführung für das mediale Segment zuständig ist, wird Vorsitzender neuen SFP-Geschäftsführung. Neu ins das SFP-Gremium wird Tobias Schlösser berufen. Der 47-jährige Schlösser ist bisher Managing Director bei der United Digital Group mit Hauptsitz in Hamburg. Davor hat er für Agentur wie Zum goldenen Hirschen und fischerAppelt sowie für Unternehmen wie mobile.de oder Daimler gearbeitet. Schlösser wird ab Anfang August für die Themen Online-Kommunikation und Public Relations verantwortlich sein.

Einen Monat später tritt Jochen Maetje, 48, in die SFP-Geschäftsführung ein und verantwortet dort die Bereiche Marktbearbeitung, Business Development und Projektführungskompetenz. GF-Mitglied Nummer vier ist Norbert Feldhaus, der bisher in Personalunion als GF der AM fungierte und zudem beim DSV den Bereich Personal und Recht leitet.