%%%Ex-Reach Group-Manager Seidler gründet neue Agentur%%%

Die Hamburger Digital-Szene ist in Bewegung: Gerade hat diva-e ein Büro in der Hansestadt eröffnet (Leitung: Karsten Krause-Ablaß), da schießt nur ein paar Straßen weiter das nächste Start-up aus dem Boden. Interactive Performance GmbH heißt die Company, ihr Gründer ist Mathias Seidler: Der 47-jährige erfahrene Digital-Manager war von 2014 bis 16 Geschäftsführer bei UDG/ M,P,NEWMEDIA; im letzen Jahr holte ihn dann die Reach Group als Director Sales. Nun zieht es ihn wieder in die Selbstständigkeit.