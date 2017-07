%%%diva-e kauft SEO-Expertise ein: Agenturgruppe übernimmt One Advertising AG%%%

Mit einer weiteren strategischen Akquisition baut die diva-e Digital Value Enterprise GmbH ihr Leistungsportfolio aus: Die 2006 gegründete One Advertising AG wird zu 100 Prozent in den Besitz der Agenturgruppe übergehen - darauf haben sich die Gründer und Hauptaktionäre der AG mit dem diva-e-Management bzw. deren Hauptgesellschafter, der Beteiligungsgesellschaft EMERAN Capital Partners, geeinigt. Im Gegenzug werden die beiden One-Advertising-Gründer & Hauptaktionäre Andreas Kelnberger und Christian Paavo Spieker im Rahmen der Transaktion an der diva-e-Gruppe beteiligt.





"Wir wollen unsere Kunden entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette unterstützen und hatten im Bereich Performance-Marketing noch eine Lücke, die One Advertising nun schließt", erklärt Diva-e-CEO Axel Jahn im Interview mit new Business.





Zur unternehmerischen Kultur bei Diva-e gehört es, die Gründer der Neuzugänge im Unternehmen zu halten. So wird Spieker One Advertising weiterhin als CEO leiten und gemeinsam mit Michael Peschl, bislang Head of SEO, die Geschäfte führen. Andrey Cekovski wird den Bereich Technik & Development verantworten und die Geschäfte der Tochter One Commerce führen. Kelnberger wechselt aus der GF in den Bereich Display Performance, den er federführend verantworten wird.





Wie sich durch die Übernahme Formation und Marktposition von Diva-e verändern und was sich das Management für die zweite Jahreshälfte auf die Agenda gesetzt hat, erfahren Sie in der Printausgabe von new business