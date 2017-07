%%%Deezer testet Plakatkampagne in Großstädten%%%

Der Musik-Streamingdienst Deezer, Deutschlandsitz in Berlin, bewirbt mit einer Kampagne seine Funktion 'Deezer Flow', mit der Nutzer personalisierte Musikempfehlungen erhalten. Über den kompletten Juli werden in Berlin, Köln und Bielefeld Out-of-Home-Flächen unter dem Motto 'Love is in the Year' plakatiert. Die drei Städte wurden ausgewählt, um den direkten Vergleich zwischen unterschiedlich großen Standorten ziehen zu können.

Für die kreative Umsetzung zeichnet die Berliner Agentur Dojo verantwortlich, die bereits länger mit Deezer zusammenarbeitet. Auf Agenturseite leiten Steph Heim, Senior Consultant, sowie Marc David, Senior Texter die Werbemaßnahmen. Bei Deezer wird das Projekt federführend von Nora Bax, Head of Marketing DACH, betreut.

Im Rahmen der Kampagne werden in den jeweiligen Städten Motive mit lokalisierten Mottos wie "Köllefornia Love“, "Berlin bleibt heart“ oder "Ostwestfallin' in Love“ eingesetzt.

Der Media-Mix beinhaltet Plakatierungen auf Kulturboards im Umfeld von Clubs und Musikveranstaltungen, kostenfreie Edgar-Cards in Fitnessstudios, Cafés und Bars, geotargetierte und zielgruppenorientierte Online- und Radiowerbung sowie lokale Guerilla-Aktionen.

Die konkurrierende Audio-Plattform Spotify war in dieser Woche mit einer Markenkampagne in die Offensive gegangen. Mit den Werbemaßnahmen von Deezer steigt nun der nächste Anbieter in den Wettbewerb um den Nutzer ein.