%%%Jost von Brandis inszeniert Kampagne für Westfalengas %%%

Nach einem ersten bundesweiten Kampagnenflight im April bewirbt der Flüssiggas-Versorger Westfalengas, Münster, seine Produkte nun schwerpunktmäßig in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Bei der Planung und Umsetzung der Werbemaßnahmen vertraute das Unternehmen auf die Expertise von Jost von Brandis in Köln.

Zu den Werbemitteln zählen Out-of-Home-Flächen und Werbespots im Kino. Die Motive werden in einem Umfeld von 1.000 Metern um die Verkaufsstellen, in erster Linie Gartenfachmärkte, Baumärkte, Getränkemärkte sowie zur Westfalen Gruppe gehörende Tankstellen plakatiert. Für die regionale Leinwandkampagne kommen Kinos im Umkreis von 15 Fahrminuten um die Verkaufsstellen des Grillmeisters zum Einsatz.

Die Kino-Clips richten sich vornehmlich an eine männliche Zielgruppe. In jedem der drei Spotmotive treten fünf Freunde auf, die gemeinsam grillen. Als Off-Sprecher tritt Manfred Lehmann, der deutschen Synchronstimme von Bruce Willis, in der Kinowerbung auf.

Die jeweils 40-sekündigen Bewegtbildmotive sind im Vorprogramm von männeraffinen Blockbustern wie „Transformers: The Last Knight“, „Overdrive“, „Spider-Man:Homecoming“, „Dunkirk“ oder „Planet der Affen: Survival“ zu sehen.