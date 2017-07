%%%Publicis Media baut weiter um: Aus MediaVest wird Spark Foundry%%%

Der Umbau-Prozess in der Publicis-Holding geht weiter. Vor knapp einem Jahr wurde die für das Media-Business installierte Sub-Holding Vivaki in Publicis Media umbenannt. Parallel wurde das traditionsreiche Media-Agentur-Network Optimedia mit dem noch jungen Network Blue449 verschmolzen und agiert jetzt unter dem Namen Blue449 - mit Erfolg, wie der Gewinn des Storck-Media-Budgets zeigt, über den 'new business' letzte Woche exklusiv berichtete. Nun steht bereits die nächste "Modernisierung" im Bereich Publicis Media an:

Mediavest Spark wird künftig als Spark Foundry firmieren

Im ersten Quartal 2016 wurde Mediavest weltweit in Mediavest Spark umbenannt - nun steht schon die nächste Änderung an. Der Namens-Bestandteil Mediavest verschwindet komplett und künftig heißt das Network Spark Foundry. Der neue Name Spark Foundry signalisiert nach Meinung der Publicis-Verantwortlichen mehr Start-Up-Mentalität. Der alte Name steht hingegen für die frühere Arbeitsweise / Philosophie "Investments in Media". Das entspricht nicht mehr den Agentur-Aufgaben in der digitalen Medien-Welt.

Publicis Media CEO Steve King sagt zum Thema: "Spark Foundry’s unique vision brings a palpable energy that is proven to drive results for our Clients. I am confident that Spark Foundry will build on this momentum and continue to deliver exceptional results for our clients as we unlock new and exciting opportunities together in markets across the world."