%%%david+martin entwickelt Markenstrategie für Freeletics%%%

Die Münchner Das im Juni 2013 gegründete Unternehmen ist in über 160 Ländern aktiv und hat weltweit über 16 Millionen Mitglieder. Zum Angebot gehören neben digitalem Fitness- und Ernährungscoaching auch Nahrungsergänzungsprodukte und Sportkleidung. Agentur david+martin entwickelt eine neue Brand- und Kommunikationsstrategie für die Fitnessmarke Freeletics digitalem Fitness- und Ernährungscoaching auch Nahrungsergänzungsprodukte und Sportkleidung.





In einem mehrstufigen Strategie-Prozess justiert david+martin die Marke Freeletics neu und baut so die Grundlage für die internationale Markenkommunikation auf. Parallel dazu wird aktuell ein TV-Spot auf Basis vorher gedrehter Inhalte für den US-Markt überarbeitet.



„Marken wie Freeletics, die sich dermaßen schnell entwickeln, überspringen logischerweise auch gewisse Prozesse, die notwendig sind. Durch so einen rasanten Wachstumsprozess führen ständige Adaptionen der eigenen Ziele häufig dazu, dass sich die eigene Positionierung oft unbemerkt verändert. Umso mehr freuen wir uns, der Marke bei dieser spannenden Aufgabe behilflich zu sein“, erklärt Agenturgründer David Stephan.





Mit dem neuen Kunden baut david+martin sein Spektrum weiter aus. Zu den bisherigen Kunden auf Food & Beverage spezialisierten Dienstleisters gehören Marken wie

Leerdammer, Tabasco, Campari oder Hacker-Pschorr ( mehr zur aktuellen Kampagne auf new-business.de ).