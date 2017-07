%%%Select Life wird neue globale Leadagentur von Weleda%%%

Im Rahmen eines mehrstufigen Pitches beim Schweizer Arzneimittel- und Kosmetikhersteller Weleda konnte sich Select Life durchsetzen. Die Hamburger Agentur gehört zur Select Group und ist auf nachhaltige Kommunikation spezialisiert; auf der Kundenliste steht neben verschiedenen Merck Consumer Health-Brands wie Femibion und Nasivin auch die Haarpflegemarke Guhl.





In einer großen internationalen Kampagne, die im kommenden Jahr an den Start geht, will Weleda seine Markenwerte Ganzheitlichkeit, Integrität und Nachhaltigkeit zeitgemäß inszenieren. Select Life entwickelt Konzept und Kreation der Kampagne und wird den Roll-out in klassische Kanäle sowie POS und digitale Kommunikation orchestrieren.



„Select Life hat die Markenessenz von Weleda von Anfang an verstanden und konnte eine überraschende Markenaktivierung kreieren, die unserer Unternehmensidee gerecht wird und die Verwender in unsere Aktivitäten einbezieht“, erklärt Andreas Sommer, Geschäftsführer Weleda. „Dazu benötigen wir eine moderne Stimme und eine Handschrift, die uns klar vom Wettbewerb absetzt und unsere Strahlkraft als globale Marktführerin stärkt."





Agenturseitig erklärt Annette Kunst, Managing Director der Select Group: "Weil gerade in der Werbung die Sinnfrage Sinn macht, freuen wir uns riesig, mit Weleda den Vorreiter von nachhaltigem Denken und Handeln betreuen zu dürfen. Mit Select Life spezialisieren wir uns auf Marken, mit denen wir unsere gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung zum Leben erwecken können."



Die Weleda AG ist die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Naturkosmetik und anthroposophischen Arzneimitteln. Zum Produktportfolio gehören u.a. mehr als 1.000 Arzneimittel, eine Vielzahl von Manufakturherstellungen sowie 120 Naturkosmetika. Weleda beschäftigt weltweit rund 2.400 Mitarbeiter und ist in über 50 Ländern auf allen Kontinenten vertreten.