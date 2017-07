%%%Dentsu-Aegis-Tochter Merkle übernimmt Data-Analytic-Spezialisten%%%

Die Performance-Marketing Agentur Merkle, die zur britische-japanischen Agentur-Holding Dentsu Aegis gehört, hat ihre Kompetenz im Bereich data-Analytics ausgebaut und die britische Spezial-Agentur Aquila Insight Limited (Aquila) übernommen. Aquila wird in das Merkle-Network integriert und firmiert künftig unter den Namen Merkle|Aquila. Die beiden Gründer und CEOs John Brodie und Warwick Beresford-Jones werden weiterhin in leitenden Funktionen für die Agentur aktiov sein.



Die Aquila-Gruppe hat Büros in London, Edinburgh und Derby, England. Das 60-köpfige Team betreut Kunden wie Sony und British Airways. Dieser Zukauf in Großbritannien ist bereits der zweite Deal von Merkle im Jahr 2017. Im April übernahm die Performance-Marketing Agentur die spanische Digital-Analytic Consultancy Divisadero, um die Präzenz in Europa auszubauen.