BMW und Serviceplan starten neue Kampagne für die 1er Reihe



BMW setzt die Connectivity-Angebote einer 1er Modelle Online in Szene (Foto: BMW)

Der Münchner Autobauer BMW lanciert am 14. Juli 2017 zum Marktstart der neuen 1er Reihe in Deutschland die Kampagne 'E1ns Weiter'. Im Zentrum steht die Vernetzung des 3- und 5-Türers. Die Kampagne soll die digitale Generation ansprechen und setzt dazu auf einen Online-Fokus. Agenturseitig unterstützt der ortsansässige Stammbetreuer Serviceplan unter anderem die Digital-, TV- und Retargetingmaßnahmen auf internationaler Ebene. Die hiesige Adaption liegt bei Heye Grid, München. Die Schaltung übernehmen MediaPlus und Plan.Net.





Zu der genannten Vernetzung zählen Connectivity-Angebote, die in den neuen Editionsmodellen zum Tragen kommen. Im Rahmen der Kampagne werden daher Features wie 'Share Destination' und 'Estimated Time of Arrival', mit denen der Fahrer seinen Freunden Standort und Ankunftszeit mitteilen kann, vorgestellt.





"Wir richten die Kampagne auf eine jüngere Zielgruppe aus. So setzen wir auf die für die Zielgruppe relevanten Social Media Kanäle Facebook und Instagram und arbeiten hier mit dynamischen Videosequenzen. Auf Snapchat wollen wir testen, wie unsere Marke dort ankommt", so Jens Lemon, Leiter Marketingkommunikation BMW Deutschland.





Der Online-Launchfilm soll verdeutlichen, wie sich der neue BMW 1er mittels seiner Ausstattung mit seiner Umwelt vernetzt und dabei seine Kerntugenden Agilität, Dynamik und Temperament nicht vergisst. Ein Highlight des Films ist die Verabredung zu einem Rennen zwischen dem Fahrzeug und einer Drohne. Im TV wird hingegen die Ziffer ‚1’ in Szene gesetzt. Im Radio steht zudem die Verlängerung in den Handel mit dem Angebot dreier Editionen im Fokus. Flankiert werden die Aktionen mit der regionalen Kommunikation der BMW Händler in allen Kanälen und in den Schauräumen vor Ort.