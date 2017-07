%%%USA: Adidas lässt 50 verschiedene Sneaker-Designs kreieren%%%

In Zusammenarbeit mit der Beauty- und Fashion-Plattform Refinery29 hat der Sportartikel-Hersteller Adidas 50 verschiedene Designs für das Sneaker-Modell UltraBOOST X kreieren lassen.In einem Projekt für das Sneakers-Modell haben Adidas und Refinery 29 Künsterlinnen gebeten, Schuh-Designs für jeden US-Bundesstaat - ingesamt 50 - anzufertigen. Refinery29 war für die Auswahl der Künsterinnen verantwortlich. Die Arbeiten wurden alle durch einen Bundesstaat inspiriert, wie etwa durch die Kultur, die Landschaft oder die Sehenswürdigkeiten.Erhältlich sind die Schuhe bis zum 11. Juli 2017. Sie werden versteigert und der Erlös geht an die Organisation Women Win. Diese Organisation verfolgt das Ziel der Geschlechtergleichstellung im Sport und will Frauen und Mädchen darin bestärken, Führungs-Skills zu lernen.Zu allen Sneaker-Designs geht es hier