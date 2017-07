%%%Babbel und Airbnb inszenieren gemeinsame Tour d´Europe%%%



Mit Airbnb hat Babbel erneut einen reichweitenstarken Kooperationspartner gefunden (Abb. Screenshot Landingpage)

Die Sprachlern-App Babbel startet zusammen mit der Unterkunft-Plattform Airbnb eine großangelegte Social Media-Sommeraktion: Vier Reisende, zwei Gewinner eines Video-Contests und die beiden Influencer Alyshia Ford und Scott Glover werden auf eine Reise nach Paris, Rom, Barcelona und Berlin geschickt. Auf dieser Tour d´Europe vom 11. bis 17. Juli lernen sie das spezielle Airbnb-Feature kennen, den jeweiligen Ort unter Führung der lokalen Gastgeben kennenzulernen. Zum anderen nehmen die Teilnehmer an Babbel-Challenges in den verschiedenen Landessprachen teil. Bei der gesamten Tour werden sie von einem professionellen Filmteam sowie Social-Media-Managern und Video-Content-Spezialisten begleitet. Alle Videos und weiteren Beiträge werden unter dem Hashtag #speaklikealocal auf den Babbel-Social-Media-Kanälen YouTube, Instagram und Facebook verbreitet sowie von Airbnb unterstützt. Insgesamt bringen es Airbnb und Babbel auf eine Reichweite von rund 60 Millionen Usern, hinzu kommen die teilnehmenden Influencer mit mehr als 15.000 Followern auf Instagram und 125.000 Abonnenten auf YouTube.





Konzept und Umsetzung der Aktion wurde bei beiden Kooperationspartnern inhouse realisiert. "Airbnb ist der perfekte Partner für uns", erklärt Arne Schepker, CMO von Babbel. „Die Kooperation erschließt neue Zielgruppen für beide Partner und für uns bietet sich die Chance, unsere Nutzer ein Stück weiter auf ihrer Sprachreise zu begleiten.“





Silber und Bronze-Löwen für Koop mit Netflix



Babbel hat schon mehrfach erfolgreiche Kooperationsprojekte realisiert und damit sogar Cannes Löwen abgeräumt: Für das Projekt "Sprich Spanisch wie El Patrón" zum Start der zweiten Staffel der Netflix-Serie Narcos im September 2016 hatten Babbel und Netflix eine kostenlose Spanischlektion erstellt, die auf Original-Inhalten der Erfolgsserie basierte. So erreichte Babbel in internationalen Medien über 1 Milliarde Menschen; dazu zusätzlich fast 33 Millionen über Social Media. Bei den Cannes Lions 2017 wurde die Kooperation mit einem silbernen Löwen für "Excellence in Brand Integration into an existing Experience" und einem Bronze-Löwen für "Excellence in partnerships in a Brand Experience" ausgezeichnet.







Bei der Gestaltung der Spots arbeitet Babbel mit der Londoner Agentur Wieden + Kennedy zusammen