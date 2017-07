%%%BBDO komponiert "Ode an den Asphalt" für Smart-Sonderedition%%%

Für die Präsentation des neuen Smart Brabus hat BBDO Berlin, Leadagentur der Automarke, ein spannendes Kooperationskonzept geschmiedet: Zusammen mit dem angesagten Sneakerstore asphaltgold gibt Smart eine Liebeserklärung an den Asphalt, den Betondschungel und die urbane Architektur ab - inszeniert in einem Spot mit eigens komponiertem Song. Darin spielt der Smart Brabus als perfektes Stadtauto für eine kreative und junge Generation sowie ein spezieller Turnschuh die zentrale Rolle. Den "Nike Air Max 1 Ultra Flyknit iD by asphaltgold" erhält jeder Smart-Käufer als Goodie - einzeln kann man den Schuh nicht kaufen; klickt man im asphaltgold-Online-Shop auf den Schuh, wird man zur Smart-Landingpage geleitet. Die beiden Sondereditionen sollen Individualität und Nonkonformität signalisieren. Die Auflage ist limitiert auf 500 Exemplare.





Dass sich für beide Marken das Leben in der Stadt auf der Straße abspielt, zeigt ein Spot, der sich an der Ästhetik und Bildsprache von Musikvideos orientiert. Federführend bei Kreation und Umsetzung des Spots war die Regisseurin Dawn Shadforth. Die Britin drehte unter anderen für Björk, Florence & The Machine, Metronomy, Hurts und Kylie Minogue. Der Spot ist Zentralpunkt einer 360 Grad-Kampagne. Kurzversionen laufen in TV, Kino und auf Spotify. Flankierend wurden Onlinebanner sowie Edgar-Postkarten kreiert, die mit Text-Snippets aus den Song-Lyrics spielen.





Agenturseitig waren an der Kreation beteiligt:

Managing Director: Tobias Grimm

Creative Director: Daniel Haschtmann

Art Director: Melanie Specht

Copywriter: Marc Bieri



Agency Producer: Silke Rochow



Filmproduktion: Anorak

Director: Dawn Shadforth

Executive Producer: Catherine Baikousis

Producer: Felix Knabel

DOP: Jake Scott

Schnitt: David Fabra

Post: Katalyst Berlin

Musik: De Falcon