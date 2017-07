%%%Syzygy Media übernimmt Search- und Display-Kommunikation für die KfW-Bank%%%

Die Syzygy-Gruppe meldet gleich mehrere Etatgewinne: Nach einer öffentlichen Ausschreibung der KfW-Bankengruppe konnte sich das Hamburger Media-Team um Geschäftsführer Reza Malek in einem mehrstufigen Pitch den Auftrag für Search- sowie Display-Kommunikation der Investitionsbank sichern. Die KfW-Gruppe ist die weltweit größte Förderbank. Sie arbeitet im Auftrag des Bundes und der Länder und ist weltweit an rund 80 Standorten vertreten.





Daneben überzeugte Syzygy Media das Familienunternehmen K & L Ruppert aus Oberbayern, ihr den Etat für Search-Marketing zu übertragen. Der Online-Versender gehört nach Agenturangaben zu den umsatzstärksten Textilhändlern in Deutschland.





Im Zug des Neugeschäfts baut Szyzygy seine Mannschaft um und aus: Client Service Director Jörn Sorge wird zum Prokuristen befördert. Sorge war vor einem Jahr von Neo@Ogilvy zur Syzygy gewechselt. Und von Kolle Rebbe holt Syzygy Philipp Timm zurück, der bereits für die Tochter uniquedigital ( seit März umfirmiert ) gearbeitet hatte. Bei Kolle Rebbe war Timm Teamleiter Beratung Digital; nun wird er als Director Business Development das Neugeschäft bei Syzygy weiter forcieren.





Die 1995 gegründete Syzygy Gruppe beschäftigt rund 660 Mitarbeiter am Hauptsitz Bad Homburg und den weiteren Standorten Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau. Syzygy Media konnte im letzten Jahr mit Kunden wie Wempe, Miles & More und OUI Fashion kräftig Neugeschäft an Land ziehen.