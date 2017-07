%%%BVB gewinnt Gard als Partner%%%

Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat mit der Haarpflege- und Stylingmarke Gard eine Partnerschaft vereinbart. Die Zusammenarbeit ist zunächst auf zwei Jahre angelegt. Als erstes Lizenzprodukt erscheint im Juli ein BVB-Haargel. Weitere Haarstyling- und Pflegeprodukte sind in Planung. Mit Aufstellern am POS sowie Banner-Werbung im Stadion sollen die Konsumenten auf das neue Angebot aufmerksam gemacht werden. Bei der Umsetzung der Werbemaßnahmen wurden beide Marken von der Sponsoring-Agentur Akzio, Frankfurt am Main, unterstützt.

Im Rahmen der Kooperation wird Gard zudem beim ersten Heimspiel der Dortmunder in der Saison 2017/2018 mit einem eigenen Haarstudio im Signal Iduna Park vertreten sein. Dort können sich Fußball-Fans vor dem Spiel mit dem Haargel professionell stylen lassen. Darüber hinaus ist geplant, im Herbst 2017 am Unternehmenssitz von Gard in Zittau eine BVB-Fußballschule zu eröffnen, an der 80 Kinder und Jugendliche teilnehmen können.

Neben Gard unterhält der Fußball-Club unter anderem Partnerschaften mit Coca-Cola, REWE, Media Markt, Aral und MAN.