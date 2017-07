%%%thjnk wird Teil von WPP%%%

Paukenschlag bei thjnk: Nach fünf Rekordjahren mit einem Wachstum auf 400 Mitarbeiter und 40 Millionen Euro Honorarumsatz folgt nun der nächste große Schritt für thjnk. Es sollen Horizontalisierung und Internationalisierung der Gruppe erfolgen, die heute Offices in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, New York und Zürich, die Design- und Brandingagentur loved sowie Ventures mit thyssenkrupp (bobby&carl) und Facelift (upljft) wie auch McDonald’s (LTT) unterhält.

"Wir sind froh, mit thjnk den rising star der deutschen Agenturlandschaft für WPP gewonnen zu haben“, Sir Martin Sorrell, WPP. "Wir freuen uns, mit diesem strategischen Schritt unseren Kunden direkten Zugriff auf das stärkste Expertennetz der Welt geben zu können, während wir gleichzeitig unseren Kurs als thjnk mit voller Kraft weiterverfolgen“, Karen Heumann, thjnk.

thjnk bleibe eine eigenständige Agenturbrand, die von den Gründungspartnern Karen Heumann und Armin Jochum sowie Vorstand Ulrich Pallas geführt wird. Co-Gründer und Chairman Michael Trautmann ist seit Anfang des Jahres für die Ventures bobby&carl und upljft zuständig.

Der thjnk-Vorstand ordnet seine Tätigkeiten in Zukunft wie folgt: Ulrich Pallas übernimmt neben dem Finanzressort den Part des Chief Operating Officers; die Strategin Heumann und der Kreative Jochum kümmern sich gemeinsam als Joint CEOs um die Führung und das Produkt von thjnk.

thjnk war vor zwei Jahren zur 'new business Agentur des Jahres' gewählt worden, die Lead Academy wählte Armin Jochum zum Creative Leader of the Year 2016 und Karen Heumann fand sich jüngst in der begehrten Top 20 Women to Watch-Liste der Ad Age.

Zum Kundenportfolio der Agenturgruppe zählen Kunden wie Audi, Commerzbank, Deutsche Bahn, IKEA, McDonald’s und ThyssenKrupp.