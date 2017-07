%%%Jung von Matt/Sports entwickelt provokanten Kinospot für Right to play%%%

Bereits im vergangenen Monat hatte Jung von Matt einen Spot für die Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer produziert. Nun folgt das nächste Engagement im sozialen Bereich. Die Sport-Abteilung der Hamburger Werbeagentur setzte gemeinsam mit Formel-1-Rennfahrer Nico Hülkenberg (Renault) Kinospots für die Münchner Entwicklungshilfeorganisation Right To Play um. Seit knapp einem Jahr ist der Sportler Botschafter der international agierenden Einrichtung.

In den Kinospots fährt Hülkenberg mit seinem Wagen Runden auf der Rennstrecke und setzt provokante Versionen der 'Alle Kinder'-Witze als Funkspruch ab. In den Botschaften werden existentielle Themen wie Bildungsqualität, Gesundheit, friedliches Zusammenleben, Geschlechtergerechtigkeit und Kinderschutz genannt. Die Clips sind ab dem 13. Juli 2017 für vier Wochen auf knapp 2.200 Kinoleinwänden in Deutschland zu sehen. Die Medialeistung stellt der in Hamburg ansässige Kino-Vermarkter WerbeWeischer pro bono zur Verfügung.

Right to Play wurde im Jahr 2009 von dem norwegischen Eisschnellläufer und vierfachen Olympiasieger Johann Olav Koss gegründet und setzt sich mit sport- und spielbasierten Methoden für Kinder und Jugendliche in benachteiligten Regionen ein. Die Organisation arbeitet momentan in 18 Ländern und erreicht wöchentlich über eine Million Kinder. Right to Play ist seit 2015 in Deutschland aktiv und wird dabei neben Nico Hülkenberg unter anderen von den Athletenbotschaftern Severin Freund, Anna Schaffelhuber, Uschi Disl und Lauritz Schoof unterstützt.