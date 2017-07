%%%PIA gründet Consultingagentur Seven Squared %%%

Die Agenturgruppe Performance Interactive Alliance ( PIA ) steuert weiter auf Wachstumskurs: Seven Squared - Guardians of Digital heißt die neue und siebte Company der Holding. Das Unternehmen, das beim PIA-Hauptsitz in Hamburg angesiedelt wird, will Unternehmen Orientierung in der digitalen Transformation geben - als unabhängige Beratung für digitales Marketing, agierend in dem Spannungsfeld von Digital Brand Consulting und Digital Brand Experience.





Geschäftsführer der neuen Tochter wird Dominik Exposito. Der gebürtige Hamburger ist Experte für digitale Markenentwicklung und Kommunikation, war Geschäftsführer bei der UDG (United Digital Group) und hat bei Scholz & Friends Hamburg den Auf- und Ausbau der Digitaleinheit one:zero verantwortet. Zuletzt war Exposito als freier Berater tätig.





"Wir glauben an Kennzahlen-getriebene Kreation, die entlang der gesamten Customer Journey individuell ausgesteuert wird und echte Relevanz erzeugt. So können viele Kunden effizienter und erfolgreicher mit ihren Budgets agieren", erklärt Dominik Exposito das Leistungsangebot von Seven Squared. "Unsere Aufgabe ist es, die besten Lösungen für unsere Kunden zu identifizieren und ihre Dienstleister optimal miteinander zu vernetzen. Durch die Harmonisierung von Schnittstellen brechen wir Silos auf und führen unsere Kunden zum unternehmerischen Erfolg."





Die PIA-Gruppe, nach Umsatz die Nr. 6 im Ranking der größten Internetagenturen, bietet ihren Kunden auf der Basis von Daten- und Technologie-Know-how umfassende Lösungen im Online-Marketing. PIA wurde 2014 unter Beteiligung von Equistone Partners Europe gegründet und vereint die bisher sechs Spezialisten Blue Summit, Delasocial, Dymatrix, econda, Feed Dynamix und Performance Media. Zuletzt holte PIA Dr. Dirk Kall in die Geschäftsführung ( new-business berichtete ). Mit insgesamt 500 Mitarbeitern betreuen die Dienstleister an ihren Standorten in München, Stuttgart, Karlsruhe, Frankfurt, Düsseldorf und Belgrad Kunden wie Allianz, BMW, die Deutsche Bahn, Telefonica und Unilever.