%%%Accenture baut Digital-Agentur-Raster weiter aus%%%

Die weltweit aktive Beratungs-Company Accenture baut ihre Präsenz im Bereich Digital-Agenturen weiter aus. Die Tochter Accenture Interactive hat sich die US-Digital-Firma Clearhead einverleibt. Clearhead betreut Kunden wie Adidas, die US-Drogerie- und Apotheken-Kette CVS/pharmacy sowie die Entertainment-Gruppe WWE (Wrestling). Die Digital-Agentur unterstützt Marken im Re-Design und der Personalisierung von Digital-Property, inklusive Marketing, Sales und Service Infrastruktur. Dafür analysiert Clearhead Verhaltens-Daten und ist spezialisiert in Software Suites wie Adobe Target, Oracle Maxymiser und Monetate. Neben dem Headquarter in Austin, Texas, ist Clearhead noch in Cincinnati, Ohio, sowie seit kurzem auch in London präsent.



Für Accenture markiert dies die 14. Übernahme seit 2013. Seit April 2017 gehört auch die deutsche Digital-Agentur SinnerSchrader zu Accenture. Die Beratungs-Company mausert sich so langsam, aber sicher zu einem globalen Anbieter von kommunikativen Digital-Services bzw. zu einem Mitbewerber der Agentur-Holdings.