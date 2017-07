%%%Palmer Hargreaves konzipiert interne Wissensplattform für ABB%%%

Firmeninternternes Wissensmanagement ist in vielen Unternehmen ein Thema von wachsender Bedeutung - auch für die Bereiche, die mit Kommunikation nach innen und außen zu tun haben. Die Kölner Agentur Palmer Hargreaves hat jetzt für den Bereich Elektrifizierungsprodukte (EP) des Industriekonzerns ABB ein internes Informationsportal aufgebaut, aus dem die Mitarbeiter der PR- und Social Media-Abteilungen weltweit auf Informationen und Inspirationen für ihre tägliche Arbeit ziehen können.





Palmer Hargreaves war für die Konzeption der Plattform, die ins Intranet des Kunden integriert ist, sowie für die Erstellung der Inhalte zuständig. "Uns geht es in erster Linie darum, unsere Themen einheitlich, über Landesgrenzen hinweg, zu steuern und das Know how über PR bei allen Mitarbeitern auf ein hohes Niveau zu heben, indem wir alle Informationen zentral an einem Ort bündeln", erklärt sagt Anne Heeke, Global Marketing-Communications Manager, EP Division. In einem nächsten Schritt wird Palmer Hargreaves das Portal zu einem umfassenden Collaboration-Tool ausbauen.





Die Agentur arbeitet bereits seit 2016 für die EP-Division des ABB-Konzerns. Der britische Standort von Palmer Hargreaves liefert dabei den Content für Webseiten, Broschüren und Flyer sowie Filme. Die Inhalte der PR-Wissensdatenbank sowie die länderübergreifende Beratung zur Kommunikationsarbeit kommen aus Köln. "Unsere weltweit aufgestellten Kunden erwarten deutsch- und englischsprachige PR, Content und Beratung aus einer Hand", sagt Geschäftsführer Jörn Langensiepen. "Unsere Arbeit für die EP Division ist ein gutes Beispiel, wie wir über Standorte hinweg unser Know-how bündeln und unsere Expertise auf internationaler Ebene anwenden."





Palmer Hargreaves ist eine inhabergeführte Agenturgruppe für Marketing und Kommunikation. Rund 180 Mitarbeiter arbeiten an vier Standorten in Deutschland, England, Russland und China. Neben ABB werden Kunden wie Bayer, die Deutsche Telekom, Ford und Henkel betreut.