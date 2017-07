%%%BETC kreiert Kaugummi mit Frankreich-Geschmack für Air France%%%

Start und Landung bei Flugreisen können zu einer Tortur für Reisende werden, wenn der Druck in der Kabine fällt und der Druck auf die Ohren steigt. Oft hilft da Kaugummi kauen.Die zur Havas-Holding gehörende Agentur-Gruppe BETC hat sich deshalb etwas ganz besondere für Air France einfallen lassen: Kaugummi mit Geschmack nach Frankreich. Zusammen mit einem Aroma-Manufaktur-Team und einer Kaugummi-Fabrik in Frankreich kreierten sie die Geschmacksrichtungen "Créme Brûlée" und "Pistazien-Macaron".Seit dem 6. Juli 2017 sind die neuen Kaugummis in verschiedenen Air France Lounges am Flughafen Charles de Gaulle und Orly erhältlich sowie auf den Flügen nach Los Angeles, San Francisco und Mexico City. Wer nicht fliegt und trotzdem Frankreich kauen möchte, kann die beiden Sorten im Lifestyle-Store Colette und auf Air France Shopping Website für 3,50 Euro erstehen.Die Kaugummis sind Teil der "France Is In The Air"-Kampagne von BETC für die französische Airline. Zusätzlich gibt es zu den Kaugummis auch einen Snapchat-Filter.