DDB Berlin insziniert Pride-Festival-Plakat für blush Lingerie

Derzeit steht Berlin ganz im Zeichen des Pride Festival . Zusammen mit der Kreativ-Agentur DDB Berlin begrüßt das Berliner Trend-Label blush Lingerie Festival-Teilnehmer mit einem Plakat. Unter dem Motto "For every Women. We mean every." setzt DDB ein männliches Model auf dem Plakat in Dessous in Szene. Ein Zeichen für mehr Toleranz. Das Festival findet vom 1. bis zum 31. Juli 2017 als Rahmen-Programm für den Berlin Christopher Street Day (CSD) mit verschiedenen Veranstaltungen statt. Die Kreativ-Agentur arbeitete mit für das Plakat mit dem Berliner Fotografen Kiko Dionsio zusammen."Dies ist das erste Mal, dass wir mit DDB zusammenarbeiten und ich muss sagen: Was für ein Auftakt! Dieses Motiv, das strategisch vor dem Soho House platziert wurde, ist deutlich anders, als alle unsere bisherigen Kommunikationsmaßnahmen. Wir bei blush sehen darin weit mehr als bloß ein Plakat. In dem wir einen der weltweit bedeutendsten Events, das Berliner Pride Festival, begrüßen, zelebrieren wir damit zugleich Gender-Vielfalt.", so Claudia Kleinert, Geschäftsführerin blush Lingerie.Gabriel Mattar, Geschäftsführer Kreation bei DDB Berlin: "Wir fühlen uns geehrt und sind sehr glücklich, mit blush Lingerie zusammenzuarbeiten. Diese Arbeit ist ein deutliches Zeichen dafür, wie wirksam und gleichermaßen einfach gute Kommunikation sein kann. Wir regen gemeinsam zum Nachdenken an, die Menschen reden darüber. Das ist das Ziel."Bereits 2014 arbeitete DDB Berlin mit dem CSD Berlin und dem Lesben- und Schwulenverband Deutschland (LSVD) zusammen um das Thema Gleichberechtigung voranzutreiben. Mit der von DDB gegründeten Initiative Bunt Spenden wurde auf das Blutspende-Verbot bi- und homosexueller Männer in Deutschland aufmerksam gemacht.