%%%netzkern relauncht Websit von Werkzeughersteller Festool%%%



Sprachen. Als neues Content Management- und Marketing-System konnte dabei die Sitecore Experience Plattform eingeführt werden - netzkern ist Platinum Partner des Systems. Bei der Konzeption der Website wurden neue Features wie eine deutlich erweiterte Suchfunktionen oder eine Geräteregistrierung für die Teilnahme an einem umfangreichen Vorteilsprogramm eingeführt. Die Digitalagentur netzkern hat für den baden-württembergischen Elektrowerkzeughersteller Festool ein neues responsives Websitekonzept entwickelt und in über 26 Ländersites ausgerollt. Der neue Auftritt ermöglicht den Zugriff auf über 2.500 Produkte, Verbrauchs- und Zubehörteile sowie erweiterte Services in 26Sprachen. Als neues Content Management- und Marketing-System konnte dabei die Sitecore Experience Plattform eingeführt werden - netzkern ist Platinum Partner des Systems. Bei der Konzeption der Website wurden neue Features wie eine deutlich erweiterte Suchfunktionen oder eine Geräteregistrierung für die Teilnahme an einem umfangreichen Vorteilsprogramm eingeführt.





"Mit netzkern und Sitecore haben wir das Fundament für sehr zeitgemäße digitale Interaktionen gelegt, die den Wünschen unserer Kunden gerecht werden", erklärt Michael Schreiber, Leiter Online von Festool. "Wir werden natürlich jetzt nicht still stehen, sondern weiter am Ausbau der Seite und ihren Funktionen bauen." Das Traditionsunternehmen mit Hauptsitz in Wendlingen am Neckear ist in 68 Ländern präsent und beschäftigt weltweit 2.700 Mitarbeiter.





"Der Festool Relaunch ist ein gutes Beispiel, wie man Komplexität in eine ansprechende, technisch ausgereifte

Lösung übertragen kann. Wir konnten bei dem Projekt erneut unsere Digital-Kompetenz unter Beweis stellen

und die Stärken von Sitecore als Integrations- und Brand-Plattform herauskitzeln", sagt Thomas Golatta,

Vorstand der netzkern AG. Die Full-Service-Digitalagentur mit 90 Mitarbeitern an den Standorten Wuppertal und Hamburg arbeitet u.a. für Bayer, Vonovia, DA Direkt und den Flughafen Düsseldorf.