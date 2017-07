%%%Heimat entwirft Kaufrausch-Kampagne 'Hornbach sagt sorry'%%%

In der neuen Hornbach-Sommerkampagne feiert Heimat mit dem Claim "Hornbach sagt sorry" ein Comeback: Drei Spots inszenieren augenzwinkernd die Folgen, die ein Kaufrausch in der Baumarktkette haben kann. Die Aussage 'Hornbach sagt sorry. Aber nicht für die 160.000 Artikel', ist eine Neuinterpretation des gleichnamigen Hornbach-Werbeklassikers aus dem Jahr 2001 - damals entschuldigte sich Hornbach für seine günstigen Preise.

Auf dem Mediaplan stehen neben TV- und Out-of-Home-Werbung auch Print-Anzeigen (Werbeheft, Edgar Cards), Werbeflächen im Radio und am POS sowie digitale Aktivitäten (Website, Bewegtbild, Banner, Social Media). Die Kampagne läuft im Juli in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Luxemburg, Schweden, Tschechien, Slowakei und Rumänien.