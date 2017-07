%%%Jeep verlängert erneut Werbepartnerschaft mit World Surf League %%%

Die zu Fiat Chrysler Automobiles gehörende Marke Jeep wird auch zukünftig Werbepartner der World Surf League und des WSL Leaders Programms bleiben. Bereits zum vierten Mal in Folge wurde die Vereinbarung um ein weiteres Jahr fortgesetzt. Im Rahmen des Wettbewerbs wird der neue Jeep Compass sein offizielles Debüt feiern und neben weiteren Modellen an den Austragungsorten für Testfahrten zur Verfügung stehen.

Das WSL Leaders Programm findet während der Championship Tour in vier Austragungsorten der EMEA-Region statt: Die Frauen- und Männer-Wettbewerbe finden vom 12. bis zum 23. Juli in Südafrika (Jeffreys Bay), vom 27. September bis zum 5. Oktober in Portugal (Cascais) sowie vom 7. bis zum 18. Oktober in Frankreich (Hossegor) statt, während der letzte Männerwettbewerb vom 20. bis zum 31. Oktober in Portugal (Peniche) ausgetragen wird. Auf jedem Championship Tour-Event kämpfen die Athleten um das exklusive Jeep Leader-Trikot - dem gelben Trikot, das der Tour-Anführer trägt. Auf den Tour-Gesamtsieger wartet ein Jeep als Gewinn.