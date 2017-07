%%%AD STARS 2017: 12 deutsche Finalisten %%%

Das koreanische Kreativ-Festival AD STARS hat die Shortlist für 2017 verkündet. Unter den 1.799 nominierten Einsendungen aus 40 Ländern befinden sich auch zwölf Arbeiten aus Deutschland. Neun davon kommen von Serviceplan und drei von Cheil Germany . Japan ist das Land mit den meisten Einreichungen, gefolgt von Thailand, Südkorea und Australien. Im vergangenen Jahr wurden ingesamt 18.063 Areiten aus 61 Ländern beim AD STR-Festival eingereicht.Serviceplan ist dreimal für "The Daily Catch" ( Metro ) in Promotion und zweimal in Outdoor nominiert. Ebenfalls in Outdoor ist "Save me" für Ötztal Tourismus auf der Shortlist, sowie einmal in der Kategorie Campaign Videos. Auch für den Kunden BMW ist Serviceplan mit der Kampagne "Eyes on Gigi" in Branded Entertainment Videos und "The Sneak Preview" in Media nominiert. Zwei weiter Shortlist-Plätze sicherten sie sich mit "Little Counts" für Penny in den Kategorien Outdoor und Design.Cheil Germany geht mit drei Shortlist-Plätzen ins Rennen. "3M Earworm Billboards" für 3M ist zweimal in Design und einmal in Outdoor nominiert. Dentsu Japan führt die Shortlist mit ingesamt 77 Arbeiten an, gefolgt von Ogilvy & Mather Japan (68 Arbeiten) und BBDO Bangkok (61 Arbeiten).Am 22. und 23. August 2017 wird die Jury entscheiden, welche portlist-Kandidaten zu den Gewinnern zählen. Die Preis-Übergabe erfolgt am 26. August 2017 im Rahmen der AD STARS Gala, in Busan, Südkorea, über die Bühne gehen wird.Alle Finalisten finden Sie hier