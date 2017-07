%%%david+martin lädt zum #schnäppchenfinden ein%%%

Das Ende stressiger Schnäppchenjagden läutet die Münchner Kreativagentur david+martin mit einem neuen Spot für das Shoppingportal lesara.de ein: Der 20-Sekünder unter dem Motto #schnäppchenfinden läuft auf allen reichweitenstarken Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Produktion wurde komplett durch die ortsansässige Filmproduktion Pixelschickeria umgesetzt.





"Die größte Herausforderung war es, den Job von Briefing bis zum finalen Spot in weniger als sechs Wochen und für ein, wie das bei Startups üblich ist, geringes Budget umzusetzen – ohne wieder nur einen Animationsfilm zu machen", erklärt Martin Eggert, neben David Stephan einer der beiden Agenturgründer. "Startup heißt nun mal oft auch Speedup, doch damit fühlen wir uns in der Regel ziemlich wohl."



"Die Idee des Spots hat uns dabei von Anfang an überzeugt und die Resonanz ist bisher auch sehr gut, sodass wir den Spot nun auch international, als erstes in den Niederlanden, einsetzen werden", kündigt Lesara-CEO Roman Kirsch an. Die 2013 gegründete Plattform wurde im letzten Jahr auf der Konferenz The Next Web in Amsterdam zum am stärksten wachsenden Start-up im Bereich E-Commerce gekürt. An den Standorten Berlin sowie Guangzhou und Shenzen in China arbeiten mittlerweile über 250 Mitarbeiter.







